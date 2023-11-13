13 ноября, 01:05
Кризис в Сирии

По базе США у газового месторождения Конико на востоке Сирии выпустили 15 ракет

Телеканал Al Mayadeen сообщил, что не менее 10 вертолетов вывезли раненых американских военнослужащих в Ирак, где находится военный госпиталь

БЕЙРУТ, 13 ноября. /ТАСС/. Отряды шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" атаковали ранним утром военную базу США возле газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, по территории американского объекта было выпущено 15 ракет. В результате поражен военный штаб и склады с оружием, со стороны базы в небо поднимается густой столб дыма.

По информации телеканала, не менее 10 вертолетов вывезли раненых американских военнослужащих в Ирак, где находится военный госпиталь.

Нападение шиитских бойцов было совершено в ответ на ракетный удар ВС США по некоторым объектам на востоке Сирии, якобы используемых Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) и связанными с ним группировками.

8 ноября истребители F-16 американских ВВС нанесли авиаудары по складам с оружием и боеприпасами, принадлежащими КСИР, к востоку от провинциального центра Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска). По данным Agence France-Presse, в результате этой атаки погибли 10 человек.

По данным Пентагона, с 17 октября американские войска в Сирии и Ираке подверглись нападениям около 50 раз. На сирийской территории дислоцировано 900 американских военнослужащих, в Ираке - 2,5 тыс.

9 ноября член руководства шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" Абу Аля аль-Велаи заявил телеканалу Al Mayadeen, что его бойцы "не прекратят операций против военных баз США до тех пор, пока не будет остановлена израильская агрессия против палестинцев в секторе Газа". "У американских оккупационных сил в Ираке не будет покоя, пока не наступит перемирие в Газе и туда не поступит гуманитарная помощь", - подчеркнул он. 

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