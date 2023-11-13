13 ноября, 01:55
Саммит АТЭС

В Сан-Франциско из-за протестов перекрыли улицы у места проведения форума АТЭС

Как отметили в полиции, они готовы к тому, что демонстранты попытаются окружить Москоне-центр

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 13 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Сан-Франциско из-за пропалестинской демонстрации и протестов против проведения мероприятий по линии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества перекрыли насколько улиц вблизи Москоне-центра, где проходит форум АТЭС. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Манифестанты собрались на перекрестке примерно в 200 м от центра, который находится в северо-восточной части города и является его крупнейшей выставочной площадкой. Они выкрикивают лозунги в поддержку Палестины, а также призывают отменить форум АТЭС.

Полиция установила двухметровые металлические решетки, частично закрыв дорогу к центру. Отдельные группы протестующих вплотную подошли к ограждению. Вход в Москоне-центр ограничен. Как сообщили ТАСС сотрудники полиции, они готовы к тому, что протестующие попытаются окружить здание.

В район стянули дополнительные силы полиции. Колонны правоохранителей с дубинками и в защитных шлемах идут по улицам.

Организатором акции является коалиция "Нет АТЭС" (No to APEC Coalition) - объединение более 100 общественных организаций, в том числе антивоенных, экологических, левого толка, связанных с профсоюзами и поддерживающих Палестину. Активисты выступают против проведения в США мероприятий по линии АТЭС, указывая, что для американских рабочих крайне невыгодны некоторые международные торговые соглашения, включая Индо-Тихоокеанскую экономическую инициативу (Indo-Pacific Economic Framework). Ожидается, что ее реализацию будут, в частности, обсуждать участники форума. Как отмечали эксперты, Вашингтон надеется убедить страны региона в том, что инициатива может быть альтернативой активному развитию экономических связей с Китаем.

Представители коалиции подчеркивают, что реализация договоренностей, касающихся Индо-Тихоокеанской экономической инициативы, серьезно увеличивает влияние транснациональных корпораций, приводит к оттоку рабочих мест за рубеж и росту безработицы в США. Кроме того, представители коалиции считают, что США используют форум АТЭС для навязывания другим странам своей повестки и нападок на другие государства, что увеличивает угрозы международного конфликта. 

Теги:
СШАСаммит АТЭС
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