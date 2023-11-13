В Винницкой области Украины дерусифицировали около 100 улиц

Так, улица Михаила Лермонтова станет улицей Защитников Украины, а улица Валерия Чкалова - улицей украинского политика и советского диссидента Вячеслава Черновола

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Власти поселка Томашполь и Джуринской территориальной общины Винницкой области в центре Украины переименовали около 100 улиц, названия которых были связаны с Россией и СССР. Как сообщили в Telegram-канале "Деколонизация. Украина", в административно подчиненных им населенных пунктах появятся топонимы, связанные с вооруженными силами, деятелями культуры и украинского националистического движения.

Так, улица Михаила Лермонтова станет улицей Защитников Украины, улица Валерия Чкалова - улицей украинского политика и советского диссидента Вячеслава Черновола, улица Александра Суворова - улицей Медовой, улица Юрия Гагарина - улицей Независимости, улица 1 мая - улицей Майской, улица Зои Космодемьянской - улицей Согласия.

Переименования улиц и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.