ВМС Бангладеш заявили о готовности сотрудничать с российскими моряками

Начальник Военно-морской академии страны коммодор Сайед Шаиф уль-Ислам заявил, что "наш порт всегда открыт для наших друзей"

ЧИТТАГОНГ /Бангладеш/, 13 ноября. /ТАСС/. Военно-морские силы Бангладеш открыты к дальнейшему сотрудничеству с российскими моряками. Об этом сказал в беседе с корреспондентом ТАСС начальник Военно-морской академии Бангладеш коммодор Сайед Шаиф уль-Ислам.

"Мы всегда открыты к партнерству [с российскими моряками], и наш порт всегда открыт для наших друзей", - сказал коммодор в ходе акции памяти и церемонии возложения венков к могиле советского старшего матроса Юрия Редькина.

В церемонии приняли участие военные моряки Бангладеш, члены экипажей российских больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и танкера "Печенга", которые пришли с дружеским визитом в Бангладеш, посол РФ в Дакке Александр Мантыцкий, дипломаты, журналисты.

"Наши отношения дружественные, и это место, где находится могила советского матроса Редькина, символизирует начало дружбы, которая продолжается до сих пор", - добавил коммодор. Старший матрос погиб 13 июля 1973 года во время работ по расчистке и разминированию акватории порта Читтагонг.

Группа российских кораблей пришла в этот крупнейший порт южно-азиатской республики впервые за почти 50 лет. В 1972-1974 годах здесь по просьбе правительства недавно получившей независимость Бангладеш работала 12-я Экспедиция особого назначения (ЭОН-12) в составе порядка 20 кораблей и судов Тихоокеанского флота и 8-й оперативной эскадры ВМФ СССР. Советские моряки занимались разминированием и расчисткой гавани - по окончании войны за независимость Бангладеш в 1971 году порт оказался заминирован, а фарватер перекрыт затопленными судами.

Страна оказалась в тяжелом положении, Бангладеш грозила гуманитарная катастрофа, при этом корабли с гуманитарной помощью не могли входить в этот единственный местный порт, способный принимать крупнотоннажные суда. После 26 месяцев работы гавань и фарватер Читтагонга были расчищены. После этого до сих пор российские военные корабли не посещали Бангладеш.