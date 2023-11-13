В центре Сан-Франциско сняли дополнительные ограничения после протестов против форума АТЭС

В акциях протеста приняли участие примерно 1 тыс. человек

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 13 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Сан-Франциско после завершения акции протеста отменили дополнительные меры безопасности вокруг Москоне-центра, где проходит форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в том числе сняли ограничения на передвижение как автомобилей, так и пешеходов.

Ранее в городе состоялась акция протеста с участием примерно 1 тыс. человек. Они прошли от площади имени Гарри Бриджеса в северо-восточной части города к Москоне-центру - крупнейшей выставочной площадке Сан-Франциско, на которой организованы основные мероприятия по линии АТЭС.

Манифестанты выкрикивали лозунги в поддержку Палестины, а также призывали отменить форум АТЭС. Полицейские в связи с приближением протестующих ограничили движение по нескольким улицам вблизи Москоне-центра. Отдельные группы вплотную подошли к ограждению. В район были стянуты дополнительные отряды полиции. Однако им не пришлось применять силу - манифестанты разошлись самостоятельно. О каких-либо происшествиях власти не сообщали.

Организатором акции является коалиция "Нет АТЭС" (No to APEC Coalition) - объединение более 100 общественных организаций, в том числе антивоенных, экологических, левого толка, связанных с профсоюзами и поддерживающих Палестину. Активисты выступают против проведения в США мероприятий по линии АТЭС. Они, в частности, указывают на то, что для американских рабочих крайне невыгодны некоторые международные торговые соглашения, включая Индо-Тихоокеанскую экономическую инициативу (Indo-Pacific Economic Framework, IPEF). Ожидается, что ее реализацию будут, в частности, обсуждать участники форума. Как отмечали эксперты, Вашингтон надеется убедить страны региона, что инициатива может быть альтернативой активному развитию экономических связей с Китаем.

Представители коалиции подчеркивают, что реализация договоренностей, касающихся Индо-Тихоокеанской экономической инициативы, серьезно увеличивает влияние транснациональных корпораций, приводит к оттоку рабочих мест за рубеж и росту безработицы в США. Кроме того, представители коалиции считают, что США используют форум АТЭС для навязывания другим странам своей повестки и нападок на другие государства, что увеличивает угрозы международного конфликта.