13 ноября, 05:50
Саммит АТЭС

В центре Сан-Франциско сняли дополнительные ограничения после протестов против форума АТЭС

В акциях протеста приняли участие примерно 1 тыс. человек

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 13 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Сан-Франциско после завершения акции протеста отменили дополнительные меры безопасности вокруг Москоне-центра, где проходит форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в том числе сняли ограничения на передвижение как автомобилей, так и пешеходов.

Ранее в городе состоялась акция протеста с участием примерно 1 тыс. человек. Они прошли от площади имени Гарри Бриджеса в северо-восточной части города к Москоне-центру - крупнейшей выставочной площадке Сан-Франциско, на которой организованы основные мероприятия по линии АТЭС.

Манифестанты выкрикивали лозунги в поддержку Палестины, а также призывали отменить форум АТЭС. Полицейские в связи с приближением протестующих ограничили движение по нескольким улицам вблизи Москоне-центра. Отдельные группы вплотную подошли к ограждению. В район были стянуты дополнительные отряды полиции. Однако им не пришлось применять силу - манифестанты разошлись самостоятельно. О каких-либо происшествиях власти не сообщали.

Организатором акции является коалиция "Нет АТЭС" (No to APEC Coalition) - объединение более 100 общественных организаций, в том числе антивоенных, экологических, левого толка, связанных с профсоюзами и поддерживающих Палестину. Активисты выступают против проведения в США мероприятий по линии АТЭС. Они, в частности, указывают на то, что для американских рабочих крайне невыгодны некоторые международные торговые соглашения, включая Индо-Тихоокеанскую экономическую инициативу (Indo-Pacific Economic Framework, IPEF). Ожидается, что ее реализацию будут, в частности, обсуждать участники форума. Как отмечали эксперты, Вашингтон надеется убедить страны региона, что инициатива может быть альтернативой активному развитию экономических связей с Китаем.

Представители коалиции подчеркивают, что реализация договоренностей, касающихся Индо-Тихоокеанской экономической инициативы, серьезно увеличивает влияние транснациональных корпораций, приводит к оттоку рабочих мест за рубеж и росту безработицы в США. Кроме того, представители коалиции считают, что США используют форум АТЭС для навязывания другим странам своей повестки и нападок на другие государства, что увеличивает угрозы международного конфликта. 

Теги:
СШАСаммит АТЭС
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация