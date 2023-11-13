13 ноября, 06:32

Япония добивается возвращения своих граждан, арестованных в КНР за шпионаж

В Китае после ужесточения в 2014 году законодательства о пресечении шпионажа японских граждан задерживали по меньшей мере 16 раз

ТОКИО, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии прилагает усилия для скорейшего возвращения на родину своих граждан, арестованных в Китае по подозрению в шпионской деятельности. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы по различными каналам взаимодействуем с властями КНР ради скорейшего возвращения наших граждан и обеспечения прозрачности судебных процессов", - подчеркнул генсек кабмина.

19 октября Мацуно сообщил журналистам, что 50-летний сотрудник японской фармацевтической компании Astellas, которого ранее задержали в Китае по подозрению в шпионаже, был помещен под арест.

В Китае после ужесточения в 2014 году законодательства о пресечении шпионажа граждан Японии задерживали по меньшей мере 16 раз. 

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