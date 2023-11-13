В Южной Корее заявили, что Сеул и Вашингтон намерены расширять масштабы учений

Министр обороны Син Вон Сик сообщил, что это часть мер в ответ на разработку ракетной и ядерной программ КНДР

СЕУЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Республики Корея и США планируют расширять масштабы совместных учений в качестве ответа на рост ракетной и ядерной "угрозы" со стороны КНДР. Об этом заявил министр обороны Республики Корея Син Вон Сик в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином в Сеуле.

"В этом году мы провели крупнейшие в истории учения со боевой стрельбой. Южная Корея и США повысят уровень и увеличат масштабы совместных учений, в том числе полевых, тем самым обеспечат мощную совместную обороноспособность, которая позволит покарать Северную Корею немедленно в случае ее провокации", - сказал министр Син Вон Сик.

Он отметил, что это часть мер в ответ на разработку ракетной и ядерной программ КНДР, ее "открытые угрозы использовать ядерное оружие".