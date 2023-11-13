Остин заявил о готовности военных США и Южной Кореи вступить в бой

По словам министра обороны США, Вашингтон намерен и дальше "непоколебимо придерживаться" политики расширенного сдерживания Пхеньяна

СЕУЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Совместные учения вооруженных сил США и Республики Корея направлены на повышение готовности вступить в бой "хоть сегодня вечером" в случае необходимости. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции с южнокорейским коллегой Син Вон Сиком.

"С помощью наших регулярных совместных учений мы продолжаем укреплять нашу общую готовность и способность вступить в бой хоть сегодня вечером, если это будет необходимо", - указал он.

Остин добавил, что посещение страны американским стратегическим бомбардировщиком B-52 и подводной лодкой ВМС США "стало важной вехой" в усилиях по сдерживанию КНДР. Министр подчеркнул, что Вашингтон намерен и дальше "непоколебимо придерживаться" политики расширенного сдерживания Пхеньяна.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что Син Вон Сик и Остин подписали обновленную "адаптированную стратегию сдерживания" (TDS) в отношении КНДР. К этому моменту Пхеньян провел шесть ядерных испытаний. Власти США и Южной Кореи обновили документ в соответствии с развитием ракетной и ядерной программ КНДР и ее ядерной доктриной - в сентябре 2022 года в народной республике был принят закон о ядерных силах, который предусматривает возможности для нанесения превентивного ядерного удара.