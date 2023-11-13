13 ноября, 08:00

Сийярто: Венгрия не питает иллюзий по поводу способности ЕС изменить подход к Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии назвал подход Евросоюза к Украине и санкциям в отношении России ошибочным

БУДАПЕШТ, 13 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что Евросоюз должен изменить свой подход к Украине и санкциям в отношении России, потому что его нынешняя политика оказалась ошибочной. В то же время, отправляясь на встречу с коллегами из стран ЕС в Брюсселе, он признался, что не питает больших иллюзий по поводу их способности сделать правильные шаги в этом направлении.

"Мы должны спокойно, невозмутимо, руководствуясь здравым смыслом, подумать о том, где европейские политические решения пошли не так, почему Брюссель продолжает форсировать миграцию, зачем нужно еще больше усиливать санкции, наносящие ущерб европейской экономике, и существует ли план Б для Украины", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто отметил, что "сегодняшняя встреча министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе могла бы предоставить хорошую возможность для того, чтобы ответить на все эти вопросы". "Произойдет ли это? Не будем питать по этому поводу больших надежд", - добавил министр. 

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