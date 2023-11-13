13 ноября, 08:26

В Польше назвали "очень трудным" процесс формирования кабмина при текущем составе Сейма

Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер заявил, что премьер Моравецкий будет формировать новый состав министров и представит его депутатам

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Формирование нового кабинета министров Польши при существующем составе Сейма (нижней палаты парламента) будет необычайно трудной задачей. Об этом заявил в интервью телеканалу TVN24 пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

"Каждому известно, что миссия формирования правительства при таком составе парламента сейчас является необычайно трудной", - сказал он.

Мюллер добавил, что основным вариантом развития событий в ближайшем будущем станет формирование нового кабинета министров нынешним премьер-министром Матеушем Моравецким и "представление его состава" депутатам Сейма для голосования.

В понедельник Сейм нового состава должен провести свое первое заседание, на котором будет присутствовать президент Польши Анджей Дуда, а правительство должно будет уйти в отставку. Функцию формирования нового кабинета Анджей Дуда поручил Матеушу Моравецкому.

По итогам выборов 15 октября правящая партия "Право и справедливость" (PiS) получила самое большое количество мест в 460-местном Сейме (194). Парламентское большинство, однако, принадлежит оппозиционным силам: объединению "Гражданская коалиция" (157 мест), движению "Третий путь" (65 мест), партии "Левые" (26 мест) и "Конфедерации" (18). Имея парламентское большинство, оппозиция имеет возможность вынести вотум недоверия президентскому кандидату на пост премьера Матеушу Моравецкому и его министрам.

Попытки PiS найти себе в Сейме союзников пока не увенчались успехом. 

Теги:
РоссияПольшаДуда, АнджейМоравецкий, Матеуш
© Информационное агентство ТАСС
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