В ЮНИСЕФ заявили, что около 200 женщин и детей из Узбекистана находятся в лагерях Сирии

Глава представительства Детского фонда ООН Мунир Мамедзаде сообщил, что идет процесс идентификации граждан

ТАШКЕНТ, 13 ноября. /ТАСС/. Порядка 200 женщин и детей из Узбекистана находятся в лагерях в Сирии и ждут возвращения на родину. Об этом сообщил глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Узбекистане Мунир Мамедзаде.

"В среднем, по нашим оценкам, около 200 детей и женщин все еще находятся в Сирии и требуют репатриации", - сказал в интервью интернет-изданию "Газета.уз" Мамедзаде, завершивший свою миссию в республике.

По его словам, отсутствие точных данных объясняется сложностями при идентификации этих людей. "У нас данные есть. Но эти данные неоднозначные в том плане, что, во-первых, там идет процесс идентификации. У некоторых есть двойное гражданство: они могут быть репатриированы или в соседнюю страну, или в то же время в Узбекистан. Также в отношении детей [процесс идентификации] идет по материнству. Если мама из Узбекистана, то, соответственно, ребенок воспринимается как узбекистанец", - уточнил Мамедзаде.