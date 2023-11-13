Глава Индонезии Видодо намерен передать Байдену послание Махмуда Аббаса

Индонезийский президент также планирует обсудить с американским коллегой итоги саммита ЛАГ и ОИС

ТОКИО, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что намерен обсудить с президентом США Джо Байденом итоги совместного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде, а также передать ему послание от лидера Палестины Махмуда Аббаса.

"Саммит принял резолюцию, которая содержит очень сильное послание в целях мира. Это послание я передам президенту Байдену. Это голоса 57 стран, или треть голосов всех стран мира", - приводит его слова агентство Antara.

Как отмечает агентство, Видодо также намерен передать Байдену послание от лидера Палестины, с которым он встречался лично в Эр-Рияде. Что именно содержится в послании, индонезийский президент не уточнил. Видодо прибыл с визитом в США, где 13 ноября у него должна состояться встреча с Байденом.

В итоговом заявлении совместного саммита ЛАГ и ОИС отмечается, что военная кампания Израиля в секторе Газа не должна привести к отторжению анклава от единого палестинского государства. Стороны выступили против политики двойных стандартов в текущем конфликте и заявили о намерении задокументировать военные преступления Израиля в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.