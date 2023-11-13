13 ноября, 08:53
Палестино-израильский конфликт

В Израиле входящий в чрезвычайный кабмин Бени Ганц отверг призывы к смене Нетаньяху

По информации радио Kan, в закрытых беседах политик подчеркивал, что во время войны "не время менять главу правительства"

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноября. /ТАСС/. Член чрезвычайного военного кабинета Израиля и лидер оппозиционного блока "Государственный лагерь" Бени Ганц отверг призывы к смене премьер-министра Биньямина Нетаньяху на его посту в период кризиса вокруг сектора Газа. Об этом сообщает радио Kan.

По данным радиостанции, Ганц в последние дни несколько раз в закрытых беседах заявлял, что в разгар войны "не время менять главу кабмина". По мнению людей из окружения Ганца, разговоры о смене премьер-министра в настоящее время являются "заблуждением", указывает Kan.

Радиостанция напоминает, что ранее Ганц заявлял, что, придет время для расследований и решения вопроса ответственности за неудачу в отражении атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа на Израиль 7 октября. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминГанц, Бени
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