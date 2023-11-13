Недалеко от военной базы США на северо-востоке Сирии произошли взрывы

По данным Sham FM, базу атаковали два беспилотника

БЕЙРУТ, 13 ноября. /ТАСС/. Два взрыва произошли в районе военной базы, принадлежащей ВС США, рядом с городом Румейлан на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила радиостанция Sham FM.

По ее данным, базу атаковали два беспилотника. Информации о причиненном ущербе пока не приводится.

По данным Пентагона, с 17 октября американские войска в Сирии и Ираке подверглись нападениям около 50 раз. 26 октября два истребителя F-16 американских ВВС нанесли авиаудары по складам с оружием и боеприпасами, принадлежащим, по мнению вашингтонской администрации, иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил). На сирийской территории дислоцировано около 900 американских военнослужащих, в Ираке - 2,5 тыс.