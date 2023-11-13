Министры обороны США и Южной Кореи осудили "торговлю оружием" между РФ и КНДР

Стороны подчеркнули, что эти действия представляют "растущую угрозу миру на Корейском полуострове и на планете"

СЕУЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Министры обороны Республики Корея и США Син Вон Сик и Ллойд Остин осудили якобы имеющую место торговлю оружием между Россией и КНДР. Об этом говорится в коммюнике по итогам 55-го ежегодного двустороннего совещания по вопросам безопасности, которое прошло в Сеуле.

"Стороны осудили как явное нарушение существующих резолюций Совета Безопасности ООН неоднократные ракетные пуски Северной Кореи, включая пуски баллистических ракет, ее попытки осуществить запуск так называемой космической ракеты, торговлю оружием между Россией и Северной Кореей", - сказано в документе, опубликованном южнокорейским министерством.

Представители США и Южной Кореи утверждают, что эти действия представляют "значительные вызовы в сфере безопасности для международного сообщества" и "растущую угрозу миру на Корейском полуострове и на планете". "Оба министра призвали международное сообщество привлечь Северную Корею к ответственности за эти действия", - говорится в коммюнике.

11 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии отметила, что обвинения западных стран в "незаконном" военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. КНДР предприняла две неудачные попытки запустить первый для страны разведывательный спутник в космос в мае и августе.