13 ноября, 09:22
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Чехии не ожидает "большого продвижения" в позиции ЕС по ситуации в Израиле

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что, согласно "последней информации, один чешский гражданин и один член его семьи успешно перешли" из сектора Газа в Египет

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский не ожидает "большого продвижения" в позиции Евросоюза по ситуации в Израиле и секторе Газа по итогам начинающегося заседания Совета ЕС на уровне глав МИД государств-членов.

"Не следует ожидать большого продвижения [в позиции ЕС по итогам сегодняшней дискуссии]. Важно, чтобы мы вновь услышали от [представителей] государств - членов ЕС, как они воспринимают ситуацию в Израиле и Газе", - сказал он журналистам по прибытии на встречу.

Министр сообщил, что, согласно "последней информации, один чешский гражданин и один член его семьи успешно перешли" из сектора Газа в Египет.

По словам Липавского, ЕС продолжает работать над 12-м пакетом антироссийских санкций. "Чехия их поддерживает", - отметил он. 

Теги:
ЧехияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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