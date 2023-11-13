Глава МИД Чехии не ожидает "большого продвижения" в позиции ЕС по ситуации в Израиле

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что, согласно "последней информации, один чешский гражданин и один член его семьи успешно перешли" из сектора Газа в Египет

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский не ожидает "большого продвижения" в позиции Евросоюза по ситуации в Израиле и секторе Газа по итогам начинающегося заседания Совета ЕС на уровне глав МИД государств-членов.

"Не следует ожидать большого продвижения [в позиции ЕС по итогам сегодняшней дискуссии]. Важно, чтобы мы вновь услышали от [представителей] государств - членов ЕС, как они воспринимают ситуацию в Израиле и Газе", - сказал он журналистам по прибытии на встречу.

Министр сообщил, что, согласно "последней информации, один чешский гражданин и один член его семьи успешно перешли" из сектора Газа в Египет.

По словам Липавского, ЕС продолжает работать над 12-м пакетом антироссийских санкций. "Чехия их поддерживает", - отметил он.