Представитель США обсудит на Ближнем Востоке вопрос освобождения заложников

Координатор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк планирует посетить четыре страны региона, однако его делегация может расширить список мест, передает CBS

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Координатор Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк на этой неделе посетит несколько ближневосточных стран, в том числе Израиль, для обсуждения усилий по освобождению заложников. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

По его данным, американский чиновник планирует посетить Израиль, Иорданию, Катар, Саудовскую Аравию, однако, отмечает CBS, не исключено, что американская делегация может остановиться и в других странах. Помимо Макгерка, в переговорах от США активно участвует помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, указал телеканал. В сообщении не говорится, посетит ли Салливан Ближневосточный регион вместе с Макгерком.

Как сообщили собеседники телеканала, главная проблема текущих переговоров состоит в том, что палестинское движение ХАМАС до сих пор не предоставило список заложников, которых будет готово освободить из сектора Газа в рамках договоренностей. CBS отметил, что другие радикальные группировки, включая "Исламский джихад", также держат заложников.

11 октября портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников сообщил, что Макгерк и Салливан активно участвовали в переговорах по освобождению заложников и затрагивали эту тему во время телефонных разговоров с официальными лицами из Египта и Катара. По данным портала, Макгерк 14 ноября планирует встретиться в Израиле с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галантом и с представителями израильских разведывательных ведомств. Также чиновник намерен принять участие в форуме "Манамский диалог", который пройдет 17-19 ноября в столице Бахрейна.

По данным портала, текущие переговоры по заложникам подразумевают освобождение боевиками примерно 80 женщин и детей. Израиль в обмен должен отпустить палестинских женщин и подростков, которые удерживаются в тюрьмах по обвинению в нападении на израильских военных. Соглашение также может содержать разрешение на поставки топлива в сектор Газа, сообщили собеседники Axios.

Ранее Салливан в эфире телеканала CBS News подтвердил, что США участвуют в переговорах между Израилем и Катаром по вопросу об освобождении удерживаемых ХАМАС заложников.