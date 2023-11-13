На Украине впервые с 2019 года возобновили квалификационную оценку судей

Сдачу экзаменов, проверку досье и собеседование пройдут 1 884 судей, рассказали в пресс-службе ВККС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) впервые с 2019 года возобновляет оценку судей на соответствие занимаемой должности. Как сообщили в пресс-службе комиссии, им предстоит проверка досье и профессиональной этики, а некоторым - экзамены.

Новый состав ВККС был избран Высшим советом правосудия только в июне этого года. Этот шаг является одним из обязательств перед ЕС, которые Киев взял при получении статуса кандидата в члены сообщества.

"Сегодня, 13 ноября 2023 года, Комиссия возобновляет квалификационную оценку судей на соответствие занимаемой должности", - говорится в сообщении на странице комиссии в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сообщается, что всего оценку должны пройти 1 884 судьи со всей территории страны. Процедура включает сдачу экзаменов (для части аттестуемых), а также проверку досье и собеседование. Причем на этапе собеседования к работе подключится Общественный совет добропорядочности, который будет оценивать судей с точки зрения профессиональной этики.

Последнее заседание ВККС по процедуре квалификационной оценки судей состоялось в ноябре 2019 года. Через два дня после него полномочия членов Комиссии того состава были прекращены. После избрания нового состава ВККС, состоявшегося в июне этого года, Еврокомиссия дала положительную оценку прогрессу судебной реформы на Украине, говорилось в представленном 8 ноября отчете по выполнению требований для начала переговоров о членстве в ЕС.

Реформа судебной системы на Украине

В 2021 году были приняты два ключевых законопроекта, которые фактически отдавали формирование судейского корпуса страны под контроль международных экспертов.

В частности, членов Высшей квалификационной комиссии судей отбирает совет из шести человек, половину из которых составляют эксперты, предложенные иностранными организациями. При формировании состава Высшего совета правосудия решающая роль отдается этическому совету, который также в обязательном порядке включает иностранцев.