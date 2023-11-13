ЦАХАЛ отвечает огнем артиллерии на запуск противотанковой ракеты из Ливана

В армейской пресс-службе сообщили, что "были зафиксированы минометные запуски из Ливана по территории Израиля, которые пришлись на незаселенную местность"

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноября. /ТАСС/. Артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по месту запуска противотанковой ракеты по израильской территории в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад террористы выпустили противотанковую ракету из Ливана по району Нетуа на севере Израиля. В ответ артиллерия ЦАХАЛа наносит удары по месту, откуда велся огонь", - говорится в заявлении.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что "были зафиксированы минометные запуски из Ливана по территории Израиля, которые пришлись на незаселенную местность".