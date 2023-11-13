Алиев обсудил с председателем ПА ОБСЕ ситуацию в регионе Южного Кавказа

По оценкам азербайджанского лидера, в настоящее время имеются очень хорошие возможности для региональной мирной повестки

БАКУ, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с председателем Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Пиа Каумой ситуацию в регионе Южного Кавказа и нормализацию отношений между Баку и Ереваном. Об этом сообщается на сайте главы азербайджанского государства.

"Президент Ильхам Алиев отметил, что в регионе Южного Кавказа уже возникли новые реалии. Он подчеркнул, что последние события в регионе должны рассматриваться в контексте почти 30-летней оккупации и военной агрессии Армении против Азербайджана. Без рассмотрения последствий этой оккупации и агрессии выдвижение взглядов, связанных с будущим региона, было бы неправильным подходом", - говорится в сообщении.

В то же время, по оценкам азербайджанского лидера, в настоящее время имеются очень хорошие возможности для региональной мирной повестки. "Азербайджан является сторонником устойчивого мира на Южном Кавказе и поддерживает региональную мирную повестку дня, нормализацию отношений и подписание мирного договора с Арменией", - сказал Алиев.

На встрече также было отмечено, что ПА ОБСЕ может стать эффективной платформой для построения доверия между делегациями Азербайджана и Армении.