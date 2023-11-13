Экс-премьер Молдавии раскритиковал антироссийскую политику Санду и правящей партии

Владимир Филат также подверг критике снятие властями кандидатов от оппозиционной партии "Шанс", которое произошло за два дня до выборов без вердикта суда, по решению правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Бывший премьер Молдавии, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат раскритиковал президента Майю Санду и ее Партию действия и солидарности (ПДС) за проведение антироссийской политики. Об этом политик, партия которого была ядром правящей проевропейской коалиции с 2009 по 2016 год, заявил в рамках онлайн-проекта "Открытый диалог", комментируя плохой результат правящей партии на прошедших 5 ноября выборах в местные органы власти.

"Руководство страны, правящая партия должны сделать определенные выводы и осознать, что этот результат является оценкой деятельности правительства. Люди хотят конкретных результатов в экономике, социальной сфере и больше не принимают эту постоянную борьбу с русскими, оправданий тем, что война, пандемия, кризис и так далее", - сказал Филат, который сам и дал старт карьере в большой политике Санду и ее премьера Дорина Речана, назначив их министрами в свой кабинет. Он также подверг критике снятие властями кандидатов от оппозиционной партии "Шанс", которое произошло за два дня до выборов без вердикта суда, по решению правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"ПДС не понимает партнерства. Они борются с оппозицией и сосредоточены на уничтожении некоторых политических партий. Если бы они отказались от такой тактики, результаты выборов были бы иные", - считает Филат.

Как показали выборы, правящая партия потеряла почти половину электората, который проголосовал за нее на выборах 2021 года, из 36 городов и районов страны, ее представители выиграли выборы мэров только в шести, проиграв Кишинев и еще три крупнейших города - Бельцы, Оргеев и Кагул. По предварительным данным ЦИК, ПДС не смогла ни в одном из районов получить большинство и будет вынуждена создавать коалиции.

Отношения РФ и Молдавии

Отношения между Кишиневом и Москвой ухудшились после избрания президентом Санду в 2020 году. После выборов она заявила, что планирует отправиться с визитом в РФ, чтобы обсудить важные проблемы двусторонних отношений, среди которых экспорт молдавской продукции, поставки газа, а также поддержку сотен тысяч молдавских граждан, которые работают в России. Однако визит так и не состоялся, руководство Молдавии стало игнорировать встречи в рамках СНГ, а с началом спецоперации на Украине заняло сторону Запада и начало резко критиковать Москву. С 2022 года в республике запрещено вещание некоторых российских СМИ, создан национальный центр по борьбе с "пропагандой", в которой Кишинев неоднократно обвинял Москву. В августе из Кишинева была выслана большая группа российских дипломатов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил ранее, что нарастанием антироссийской риторики власти Молдавии хотят отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который вызывает возмущение у населения. В Москве призвали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Опубликованный в июле опрос молдавской социологической компании Intellect Group показал, что большинство граждан Молдавии (57%) не одобряет курс властей на ухудшение отношений с Россией. Поддерживают ухудшение отношений с РФ 16,4% опрошенных, остальные не ответили на этот вопрос.