13 ноября, 10:35

Страны Центральной Азии обратились в ООН для создания системы оповещения

Глава комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Рустам Назарзода заявил, что изменения климата представляют угрозу для государств региона

ДУШАНБЕ, 13 ноября. /ТАСС/. Главы спасательных ведомств стран Центральной Азии обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу для создания в регионе системы раннего оповещения о чрезвычайных ситуациях, а также решили сделать цифровой атлас трансграничных опасностей. Об этом сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям при правительстве Таджикистана.

"По итогам регионального форума - совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии обсуждено и одобрено обращение глав чрезвычайных ведомств <...> к генеральному секретарю ООН по вопросу создания региональной системы раннего оповещения и взаимного информирования об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций трансграничного характера, а также обсуждена и одобрена инициатива по созданию цифрового атласа трансграничных опасностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве примера для атласа будет использоваться казахстанская интерактивная платформа для отслеживания рисков.

В конференции от Таджикистана принял участие глава комитета Рустам Назарзода. В ходе своего выступления он отметил, что изменения климата представляют угрозу для государств региона. "Аномальное повышение температуры воздуха в Азии наблюдается больше, чем в среднем по миру. Негативные последствия этого процесса, такие как засуха, наводнения, оползни и пожары в различных регионах мира, в том числе в Таджикистане, являются весьма тревожными явлениями, приводят к гибели людей и ущербу для инфраструктуры", - приводятся в сообщении его слова.

С предложением о создании системы раннего оповещения о чрезвычайных происшествиях в Центральной Азии в октябре прошлого года выступило МЧС Казахстана. Возглавлявший тогда ведомство Юрий Ильин предложил интегрировать в систему сейсмический, климатический, гидрологический мониторинг. Данные в нее будут поступать с датчиков в странах региона. 

Теги:
КазахстанТаджикистанУзбекистан
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