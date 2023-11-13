Пакистан открыл три новых КПП для возвращения беженцев в Афганистан

Пункты расположены в провинции Синд, где, по информации газеты Dawn, проживают почти 150 тыс. нелегальных афганских мигрантов

ИСЛАМАБАД, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Пакистана открыли три новых КПП в юго-восточной провинции Синд для афганских беженцев с целью ускорить их возвращение на родину.

"Правительство Афганистана официально проинформировано об открытии этих пунктов", - приводит слова представителя администрации Синда газета Dawn.

Согласно отчету управления внутренних дел провинции, Синд "больше всего пострадал" из-за наплыва нелегальных иммигрантов за последние 40 лет. По самым приблизительным оценкам, около 150 тыс. афганцев проживают в Синде нелегально. Бесконтрольный приток беженцев, в том числе из Мьянмы и Бангладеш, создал очень большую нагрузку на ограниченные ресурсы провинции. В докладе также указывается, что большинство иностранцев-нелегалов "причастны к уличной преступности, грабежам, убийствам, торговле наркотиками, террористическим вылазкам".

Не менее 200 тыс. беженцев возвратились в Афганистан из Пакистана с 1 ноября после начала кампании пакистанских властей по выдворению на родину иностранцев без виз и документов. 31 октября истек крайний срок для выезда из Пакистана всех нелегальных иммигрантов, большинство из которых беженцы из Афганистана. Пакистанские власти проводят массовые задержания иностранцев без документов для последующей их высылки из страны.

Как заявило временное правительство Пакистана, за последние четыре десятилетия на основе Женевской конвенции в страну прибыли свыше 4 млн беженцев из Афганистана, из них 1,7 млн не имеют документов для проживания, все эти лица подлежат депортации.