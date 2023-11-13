13 ноября, 11:02

Белорусские охотники пойдут в народное ополчение со своим оружием

Председатель Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич отметил, что помимо оружия члены общества располагают современной экипировкой и различными оптическими приборами, в том числе тепловизионными, позволяющими решать задачи в рамках ополчения

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Белорусские охотники будут участвовать в народном ополчении со своим оружием. Об этом после встречи с президентом республики Александром Лукашенко заявил председатель Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Игорь Шуневич.

"Охотники, которые не будут призваны на службу в порядке, определенном военкоматами, безусловно, примут участие в любых действиях, необходимых для защиты государства. Используя и свои навыки, и экипировку, и оружие. Об этом тоже мы сегодня говорили. Здесь исключений не будет никаких", - приводит его слова издание "СБ. Беларусь сегодня".

Шуневич отметил, что помимо оружия члены общества располагают современной экипировкой и различными оптическими приборами, в том числе тепловизионными, позволяющими решать задачи в рамках ополчения. "Каждый, кто владеет оружием, понимает, что должен будет защищать [страну]. Чем защищать - есть. Остальное дошлифуем", - сказал председатель БООР, добавив, что в настоящее время в организации состоят более 32 тыс. охотников и около 40 тыс. рыболовов.

Задачу создать в Белоруссии при каждом сельском совете вооруженные стрелковым оружием отряды народного ополчения, которые при введении военного положения станут резервом территориальной обороны, Лукашенко поставил в мае 2022 года. Закон о народном ополчении, ранее принятый парламентом страны, глава государства подписал в середине июля 2023 года. Однако еще до его вступления в силу в республике проводились эксперименты по формированию отрядов ополчения и их взаимодействию с местными органами власти и силовыми структурами.

Закон определяет народное ополчение как вооруженные формирования, создаваемые из добровольцев, изъявивших желание принять участие в обеспечении военного положения на территории административных единиц их проживания. Формировать из добровольцев отряды будут местные органы власти, общее руководство ими будет осуществлять местный совет обороны, непосредственное руководство отрядами - территориальные органы внутренних дел.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщал, что численность народного ополчения, которое будет сформировано из лиц, не подлежащих мобилизации в рамках установленных планов, в том числе женщин, может составить до 150 тыс. человек. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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