Правящая партия Грузии получит конституционное большинство на выборах 2024 года

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее выразила надежду, что по итогам парламентских выборов в республике будет создано коалиционное правительство, после чего начнутся переговоры по вступлению в ЕС

ТБИЛИСИ, 13 ноября. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на парламентских выборах 2024 года не будет создавать коалиционное правительство, она получит конституционное большинство. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь политсилы, мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее в интервью телеканалу France 24 выразила надежду, что по итогам парламентских выборов в республике будет создано коалиционное правительство, после чего начнутся переговоры по вступлению в ЕС.

"Непонятно, о каком коалиционном правительстве идет речь? Люди, которые сегодня составляют радикальное крыло, в число которых также входит Саломе Зурабишвили, оторваны от реальности. Они не ощущают, что происходит в стране и какое отношение у людей к ним. "Грузинская мечта" - единственная политическая сила, которая победит (на парламентских выборах - прим. ТАСС) и придет с конституционным большинством во власть", - сказал Каладзе.

Конституционным считается то большинство, у которого в грузинском парламенте не менее 113 мандатов из 150. Такое число депутатов дает право вносить изменения в конституцию республики.

Очередные парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В стране с парламентской формой правления это голосование является самым главным. Партия "Грузинская мечта", которая у власти с 2012 года, в четвертый раз попытается сохранить власть в стране. Ее главным оппонентом вновь остается основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение".