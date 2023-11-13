В Эль-Ариш прибыло турецкое судно с полевыми госпиталями для Газы

Палестинская сторона ранее заявляла о крахе местной системы здравоохранения на фоне обстрелов со стороны ВС Израиля

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Турецкое судно с полевыми госпиталями на борту прибыло в порт египетского города Эль-Ариш, расположенного на севере Синайского полуострова. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя порта.

Как отмечает агентство, госпитали предназначены для сектора Газа, медицинские учреждения которого в настоящее время практически не функционируют.

Палестинская сторона ранее неоднократно констатировала крах системы здравоохранения в анклаве, вызванный обстрелами со стороны израильских ВС, отсутствием топлива и электроэнергии, дефицитом медикаментов и оборудования, истощением коечного фонда и острой нехваткой персонала.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что еврейское государство расширяет масштабы наземной военной операции в секторе Газа.