13 ноября, 11:04
Палестино-израильский конфликт

В Эль-Ариш прибыло турецкое судно с полевыми госпиталями для Газы

Палестинская сторона ранее заявляла о крахе местной системы здравоохранения на фоне обстрелов со стороны ВС Израиля

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Турецкое судно с полевыми госпиталями на борту прибыло в порт египетского города Эль-Ариш, расположенного на севере Синайского полуострова. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя порта.

Как отмечает агентство, госпитали предназначены для сектора Газа, медицинские учреждения которого в настоящее время практически не функционируют.

Палестинская сторона ранее неоднократно констатировала крах системы здравоохранения в анклаве, вызванный обстрелами со стороны израильских ВС, отсутствием топлива и электроэнергии, дефицитом медикаментов и оборудования, истощением коечного фонда и острой нехваткой персонала.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что еврейское государство расширяет масштабы наземной военной операции в секторе Газа. 

Теги:
ПалестинаТурцияЕгипетПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация