Сухопутные войска ЦАХАЛ с конца октября нанесли 4,3 тыс. ударов по военным целям в Газе

Войска ЦАХАЛ продолжают действовать в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноября. /ТАСС/. Сухопутные подразделения ЦАХАЛ с момента начала наземных операций в конце октября нанесли 4,3 тыс. ударов по целям радикалов в секторе Газа, включая пусковые установки противотанковых ракет, туннельные шахты, центры управления и контроля ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Войска ЦАХАЛ продолжают действовать в секторе Газа. Сухопутные подразделения нанесли 4,3 тыс. ударов, в том числе по сотням пусковых установок противотанковых ракет, примерно по 300 туннельным шахтам, примерно по 3 тыс. объектам террористической инфраструктуры, включая более 100 сооружений, оснащенных взрывчаткой, а также по центрам управления и контроля ХАМАС", - говорится в заявлении.