В Европе консерваторы попросили устроить дебаты по амнистии каталонских сепаратистов

Евродепутат Долорс Монтсеррат отметила, что инициатива испанских политиков "идет вразрез с разделением властей и правовым государством"

МАДРИД, 13 ноября. /ТАСС/. Фракция Европейской народной партии (ЕНП) просит провести дебаты в Европейском парламенте (ЕП) по поводу закона об амнистии каталонских сепаратистов, который согласовала Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) в рамках переговоров по утверждению ее кандидата на пост премьера королевства. Об этом сообщила в соцсети X евродепутат от консерваторов Долорс Монтсеррат.

В ходе переговоров по поддержке лидера ИСРП, исполняющего обязанности главы кабмина Педро Санчеса для переизбрания председателем правительства соцпартия достигла договоренностей с рядом политических сил, в том числе с партией "Вместе за Каталонию" экс-лидера региона Карлеса Пучдемона. Он скрывается от испанских судебных властей с 2017 года после проведения в Каталонии незаконного референдума о независимости.

"Фракция ЕНП, как преобладающая сила в Европарламенте, запрашивает проведение дебатов на заседании по пакту об амнистии ИСРП и беглеца [от испанского правосудия] из-за того, что [инициатива] идет вразрез с разделением властей и правовым государством", - отметила Монтсеррат.

По итогам прошедших в июле в Испании выборов победа досталась Народной партии, однако она не получила абсолютного большинства в 350-местном парламенте, чтобы беспрепятственно утвердить своего кандидата на пост премьера. ИСРП по итогам выборов заняла второе место (121 кресло). Ранее социалисты договорились с левым движением "Сумар" (31 мандат) о формировании коалиционного правительства. Также кандидатуру Санчеса согласились поддержать ряд других партий, в том числе каталонские сепаратисты.

Договоренности, достигнутые между ИСРП и региональными политическими силами, предусматривают амнистию сторонников независимости Каталонии. Эта инициатива вызвала критику со стороны правых партий и спровоцировала многотысячные акции протеста.

Дебаты по кандидате Санчеса в парламенте состоятся 15-16 ноября. Ожидается, что он заручится поддержкой 179 депутатов. Этого числа голосов достаточно для того, чтобы лидер ИСРП был переизбран главой правительства Испании.