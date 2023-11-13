В Италии не исключили миссию ООН для поддержания мира между Палестиной и Израилем

Глава МИД страны Антонио Таяни назвал конечной целью создание двух государств: израильского и палестинского с ясной перспективой для палестинцев

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Италия считает возможным создание миссии ООН по примеру Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) на переходном этапе для поддержания мира между Палестиной и Израилем. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни на полях заседания глав МИД стран ЕС.

"Сектор Газа должен быть частью будущего палестинского государства, и мы считаем, что единственную законную власть может представлять Палестинская национальная администрация, которая должна быть обновлена. На переходном этапе ООН может организовать свое присутствие, по типу UNIFIL, чтобы конфликт снова не разгорелся. Конечная цель - два государства: израильское и палестинское с ясной перспективой для палестинского народа", - сказал Таяни.

Он сообщил, что на заседании был представлен трехсторонний документ Италии, Франции и Германии, в котором ставится цель полной изоляции ХАМАС, недопущения его деятельности, а также предусматривается противодействие росту волны антисемитизма в Европе.

Кроме того, Таяни заявил о готовности предоставить необходимое лечение в Италии для палестинских детей, а также о направлении группы карабинеров "для осуществления посреднической роли между палестинской и израильской полициями". Как ТАСС пояснили в МИД республики, речь идет о направлении их на Западный берег в качестве "советников". "Решение совместное МИД и министерства обороны", - уточнили в ведомстве.