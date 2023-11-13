13 ноября, 12:47
Палестино-израильский конфликт

СМИ: на ливано-израильской границе сбили четыре беспилотника "Хезболлах"

По данным телеканала Al Hadath, их уничтожили на подлете к границе

БЕЙРУТ, 13 ноября. /ТАСС/. Израильская армия сбила по меньшей мере четыре беспилотных летательных аппарата, запущенных боевиками шиитской милиции "Хезболлах" с ливанской территории. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, беспилотники-камикадзе были уничтожены на подлете к границе.

Ранее "Хезболлах" в своем Telegram-канале заявила о проведении операции против израильских войск в районе казармы в поселении Пранит, которую посетил 12 ноября министр обороны еврейского государства Йоав Галант. В коммюнике говорится, что шиитские боевики использовали при атаке управляемые противотанковые ракеты и поразили все цели. "Противник понес потери убитыми и ранеными", - утверждается в тексте.

Галант во время посещения военной базы на границе предупредил жителей Ливана, что в случае крупномасштабной войны с "Хезболлах" израильская армия готова повторить в Бейруте операцию, которую она проводит сейчас в Газе. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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