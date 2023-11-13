13 ноября, 12:47

СМИ: критикующему Зеленского депутату предъявили обвинение в госизмене

Агентство УНН не уточняет, какие именно действия Александра Дубинского стали основанием для предъявления ему обвинения в госизмене

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Обвинение в государственной измене предъявлено депутату парламента Украины Александру Дубинскому, активно критикующему президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщило агентство УНН со ссылкой на источники.

По их данным, Дубинскому предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), а также ч. 1 ст. 111 (государственная измена). УНН не уточняет, какие именно действия Дубинского стали основанием для предъявления ему обвинения в госизмене.

В понедельник агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований пришли с обысками к Дубинскому. Сам депутат Рады пока не комментировал ситуацию.

6 ноября суд избрал Дубинскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Тогда его обвинили в организации схемы для незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу. Правоохранительные органы также расследуют в отношении Дубинского дело о служебном подлоге из-за выезда за границу во время военного положения.

После предъявления обвинения по первому делу Дубинский заявил, что оно было возбуждено под давлением окружения Зеленского с целью замять расследование по материалам аудиозаписей, опубликованных весной 2020 года депутатом Рады Андреем Деркачом. По утверждению Деркача, речь идет о записях разговоров в 2015-2016 годах между Джо Байденом, занимавшим тогда пост вице-президента США, и Петром Порошенко - на тот момент президентом Украины. На "пленках Деркача", предположительно, Байден требует у Порошенко уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, открывшего уголовное дело на фирму "Бурисма", где работал сын Байдена Хантер. Дубинский за участие в раскрутке этого скандала подпал наряду с Деркачом под санкции США, затем его исключили из партии Зеленского "Слуга народа".

После исключения из партии Дубинский начал открыто критиковать деятельность Зеленского и главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В частности, он обвиняет руководство страны в укрывательстве коррупционных схем. Все обвинения в свой адрес Дубинский считает заказными и называет политическим преследованием. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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