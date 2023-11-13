Глава МИД Италии заявил, что Украине нужно не только оружие

Антонио Таяни отметил необходимость помочь "страдающему гражданскому населению, которому предстоит зима"

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Рим не подписывал контрактов в рамках плана ЕС по поставкам Киеву боеприпасов. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни на полях заседания глав МИД стран ЕС, указав, что Украина нуждается не только в оружии и экипировке, но и в другой помощи, направленной на нужды населения и ее будущее.

"Италия хочет продолжать поддерживать Украину со всех точек зрения <...>, мы не можем говорить только об отправке оружия", - сказал он. Министр при этом упомянул восьмой пакет помощи, который находится на стадии подготовки. "Посмотрим, [что в него войдет]. Мы должны помочь страдающему гражданскому населению, которому предстоит зима", - отметил он, напомнив о взятых Италией обязательствах по восстановлению Спасо-Преображенского собора в Одессе.

Отвечая на вопрос о конкретных договоренностях в рамках европейского плана, который предполагает поставки Украине 1 млн снарядов, Таяни заявил, что Италия "не подписывала контрактов".