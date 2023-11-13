13 ноября, 13:16
Палестино-израильский конфликт

ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам "Хезболлах" в ответ на обстрелы

В числе атакованных целей ЦАХАЛ назвал склады оружия и оперативный командный центр

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноября. /ТАСС/. Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по военным целям вооруженного крыла ливанской шиитской партии "Хезболлах" в ответ на совершаемые в течение дня обстрелы израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад в ответ на запуски снарядов в течение дня истребители ЦАХАЛ нанесли удары по ряду военных объектов "Хезболлах" и террористической инфраструктуре в Ливане", - говорится в заявлении.

В числе атакованных целей в пресс-службе назвали "склады оружия и оперативный командный центр "Хезболлах". 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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