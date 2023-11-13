13 ноября, 13:50
Международная выставка Dubai Airshow

В первый день авиашоу в Дубае не открылись стенды Израиля

Георгий Султанов/ ТАСC
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© Георгий Султанов/ ТАСC
© Георгий Султанов/ ТАСC

На выставке смонтировали стенды компаний еврейского государства Elbit Systems, Israel Aerospace Industries и Rafael Advanced Defense Systems, однако там отсутствуют их представители и продукция

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Стенды израильских компаний остались пустыми в первый день проведения авиасалона Dubai Airshow 2023, сообщает корреспондент ТАСС.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с государственной политикой ОАЭ, сообщило о планах страны поддерживать дипломатические отношения с Израилем, несмотря на возмущение растущим числом жертв палестино-израильского конфликта.

На выставке в Дубае смонтированы стенды израильских Elbit Systems, Israel Aerospace Industries (IAI) и Rafael Advanced Defense Systems, однако на них отсутствуют их представители и продукция. Израиль впервые принял участие в салоне в 2021 году.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993-го. В 2023 году на авиасалоне будут представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию представят свыше 1,4 тыс. производителей, которые покажут более 180 летательных аппаратов. Выставка проходит с 13 по 17 ноября. 

Теги:
ОАЭИзраильМеждународная выставка Dubai Airshow
© Информационное агентство ТАСС
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