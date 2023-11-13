Reuters: в Бразилии задержали еще одного человека по подозрению в связях с "Хезболлах"

Агентство не привело подробностей

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 ноября. /ТАСС/. Бразильская полиция задержала еще одного человека по подозрению в связях с ливанской шиитской организацией "Хезболлах" в рамках расследования возможной подготовки терактов на территории страны. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информаци источников, мужчина был задержан в столице Бразилии. Других подробностей не приводится.

8 августа федеральная полиция Бразилии сообщила, что провела 11 обысков и задержала 2 человек по подозрению в подготовке терактов в стране. Позднее канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что операция проводилась совместно со спецслужбами Израиля. Как утверждается, целью терактов должна была стать еврейская община в Бразилии.