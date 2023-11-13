13 ноября, 14:12

В Молдавии спецназ проведет ночные учения в некоторых населенных пунктах

Генеральный комиссариат полиции призвал сохранять спокойствие

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Полицейский спецназ Молдавии проведет предстоящей ночью тактические учения в некоторых населенных пунктах страны. Об этом сообщает генеральный комиссариат полиции в своем Telegram-канале.

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"В период с 20:00 (21:00 мск) и до утра завтрашнего дня наши коллеги из бригады особого назначения Fulger проведут тактические учения в некоторых населенных пунктах. Призываем сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников", - говорится в сообщении.

Ранее бронетехника и люди в масках вызывали обеспокоенность у жителей разных городов республики, где проводились учения. Оппозиция обвиняла власти в устрашении участников массовых демонстраций, которые проходят в Молдавии с 2022 года. Они требуют досрочных выборов в парламент и отставки президента Майи Санду, обвиняя руководство в неспособности справиться с экономическим кризисом. В свою очередь Санду заявляет о попытках дестабилизации ситуации в стране. 

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Молдавия
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