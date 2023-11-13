13 ноября, 13:50
Международная выставка Dubai Airshow

Глава Минобороны Белоруссии провел переговоры с руководством "Рособоронэкспорта"

Переговоры состоялись в рамках работы 18-й международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин провел переговоры с руководством АО "Рособоронэкспорт". Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко.

"В рамках работы 18-й международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023 состоялись встреча министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина с [вице-премьером,] министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, а также переговоры с руководством "Рособоронэкспорта", - написал Ревенко в социальной сети X (ранее Twitter).

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2023 проходит в Дубае с 13 по 17 ноября. 

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичБелоруссияРоссияМеждународная выставка Dubai Airshow
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