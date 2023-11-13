Сийярто: Украина не соответствует условиям для начала переговоров о вступлении в ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что эта страна не сможет присоединиться к сообществу, поскольку на ее территории продолжается военный конфликт

БУДАПЕШТ, 13 ноября. /ТАСС/. Украина крайне далека от соответствия критериям для начала переговоров о вступлении в Евросоюз и не сможет присоединиться к сообществу, поскольку на ее территории продолжается военный конфликт. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

"Украина все еще очень далека от выполнения условий для начала процесса вступления в ЕС. Поэтому ни о каком прогрессе для начала переговоров в данном случае не может быть и речи. Не говоря уже о том, что процесс ее вступления в Европейский союз не может быть завершен [из-за военного конфликта]. Процесс расширения должен нести мир, а не войну в Европейский союз", - подчеркнул Сийярто на встрече с венгерскими журналистами, которая транслировалась на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).