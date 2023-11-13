СМИ: на Украине ранее отказались от поставляемых Еревану бронемашин Bastion

Украинские власти посчитали их слабо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет, пишет Ouest France

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Многоцелевые наступательные бронеавтомобили Bastion, которые Франция направила Армении, ранее предназначались для Украины, однако Киев от них отказался. Об этом пишет газета Ouest France.

По ее данным, власти Украины посчитали 12,5-тонные машины слабо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет.

О планах отправить 20 Bastion Киеву в октябре 2022 года сообщила газета La Tribune.

В понедельник МИД Азербайджана осудил поставку Францией Армении этих бронемашин.

Соглашения о поставке вооружений были достигнуты в октябре 2023 года в Париже на встрече главы французского военного ведомства Себастьена Лекорню с министром обороны Армении Суреном Папикяном.