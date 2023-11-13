13 ноября, 14:50
Палестино-израильский конфликт

И. о. премьера Пакистана предложил возбудить дело против Израиля в Международном суде ООН

Международное сообщество должно привлечь израильское руководство к ответственности за "преступления против народа Палестины", сказал Анваара-уль-Хака Какара

ИСЛАМАБАД, 13 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваара-уль-Хака Какара осудил действия Израиля в секторе Газа и призвал возбудить расследование в Международном суде ООН. Соответствующее заявление он сделал на внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.

"Израиль продолжает безнаказанно пренебрегать международными законами, что имеет мало параллелей в истории, - привела слова Какара пакистанская газета The Frontier Post. - Я самым решительным образом осуждаю эти зверства". Как заявил и. о. премьера, международное сообщество должно привлечь израильское руководство к ответственности за его преступления против народа Палестины. В этом контексте он предложил возбудить соответствующее дело в Международном суде ООН.

Кроме этого, Какар призвал Совет Безопасности ООН "подняться над разногласиями и незамедлительно выполнить свою главную задачу по поддержанию мира и безопасности в регионе". "Человеческие жизни не должны быть принесены в жертву на алтарь формальностей", - подчеркнул политик.

На полях саммита ОИС глава правительства Пакистана также провел встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, наследным принцем Кувейта шейхом Машааль аль-Ахмедом ас-Сабахом и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. 

Теги:
ПакистанПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильАнвар Ибрагим
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