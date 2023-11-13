13 ноября, 15:09

На Украине зафиксировали случай гепатита А в пятой области страны

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что заболел 4-летний ребенок

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Случай заболевания гепатитом А зафиксирован еще в одном регионе Украины - Днепропетровской области. Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул украинскому изданию "Страна".

"В Кривом Роге гепатитом А заболел 4-летний ребенок. У нас чрезвычайной ситуации в связи с этим нет, но мы уже усилили меры предосторожности и дополнительного контроля. Проводятся специальные проверки в местах массового скопления людей и там, где кормят: в школах, детских садах, больницах", - сообщил он.

В понедельник заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что у большинства жителей страны нет иммунитета к гепатиту А, так как они не болели им и не прошли вакцинацию. По этой причине болезнь довольно быстро распространяется. Он отметил, что вакцинация против вирусного гепатита А не входит в национальный календарь профилактических прививок на Украине.

О первых инфицированных гепатитом А в Винницкой области сообщили 16 октября. После этого случаи заболевания были зафиксированы в Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской областях, теперь - в Днепропетровской области. 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация