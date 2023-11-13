На Украине зафиксировали случай гепатита А в пятой области страны

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что заболел 4-летний ребенок

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Случай заболевания гепатитом А зафиксирован еще в одном регионе Украины - Днепропетровской области. Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул украинскому изданию "Страна".

"В Кривом Роге гепатитом А заболел 4-летний ребенок. У нас чрезвычайной ситуации в связи с этим нет, но мы уже усилили меры предосторожности и дополнительного контроля. Проводятся специальные проверки в местах массового скопления людей и там, где кормят: в школах, детских садах, больницах", - сообщил он.

В понедельник заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что у большинства жителей страны нет иммунитета к гепатиту А, так как они не болели им и не прошли вакцинацию. По этой причине болезнь довольно быстро распространяется. Он отметил, что вакцинация против вирусного гепатита А не входит в национальный календарь профилактических прививок на Украине.

О первых инфицированных гепатитом А в Винницкой области сообщили 16 октября. После этого случаи заболевания были зафиксированы в Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской областях, теперь - в Днепропетровской области.