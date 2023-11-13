В Риге не отказались от идеи сноса памятника полководцу Барклаю-де-Толли

Совет по памятникам отметил, что запросы о демонтаже продолжают поступать, передает Delfi.lv

ВИЛЬНЮС, 13 ноября. /ТАСС/. Власти столицы Латвии не намерены отказываться от идеи сноса памятника российскому полководцу, участнику Отечественной войны 1812 года и заграничного похода русской армии 1813-1814 годов Михаилу Барклаю-де-Толли (1761-1818).

По информации портала Delfi.lv, совет по памятникам высказал мнение, "что вопрос вряд ли можно считать решенным, его придется рассматривать еще не раз, потому что, вероятно, запросы о демонтаже продолжат поступать". Вопрос о сносе памятника повторно был поднят на прошлой неделе. Совет в ходе первого обсуждения также не поддержал его демонтаж, указав, что он не относится к периоду советской оккупации.

Памятник был открыт в 1913 году, а в 2002 году на том же месте установили его отреставрированную копию. Тогда совет по памятникам поддержал его установку на историческом месте.

Род прославленного генерал-фельдмаршала был тесно связан с Ригой и Лифляндией. Скульптура памятника Барклаю-де-Толли во время Первой мировой войны была эвакуирована из Риги в Россию. Следы оригинала затерялись.