AFP: в Уганде командиру убивших иностранных туристов боевиков предъявили обвинение

Под командованием Абдула Рашида Киото отряд боевиков из "Альянса демократических сил" убил на территории заповедника трех человек

ПРЕТОРИЯ, 13 ноября. /ТАСС/. Суд Кампалы предъявил обвинение по террористическим статьям полевому командиру Абдуле Рашиду Киото, известному также под именем Нджову. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Под его командованием отряд боевиков из "Альянса демократических сил" (АДС) убил на территории заповедника трех человек, в том числе чету молодоженов, которые имели гражданства ЮАР и Великобритании. Нджову был захвачен во время операции сил безопасности Уганды в непосредственной близости от границы с Демократической Республикой Конго (ДРК). В ходе боя значительная часть его отряда была ликвидирована.

Группировка АДС была создана на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистское формирование, находившееся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды АДС отступили и укрылись в восточных районах ДРК.