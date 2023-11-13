13 ноября, 15:14

AFP: в Уганде командиру убивших иностранных туристов боевиков предъявили обвинение

Под командованием Абдула Рашида Киото отряд боевиков из "Альянса демократических сил" убил на территории заповедника трех человек

ПРЕТОРИЯ, 13 ноября. /ТАСС/. Суд Кампалы предъявил обвинение по террористическим статьям полевому командиру Абдуле Рашиду Киото, известному также под именем Нджову. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Под его командованием отряд боевиков из "Альянса демократических сил" (АДС) убил на территории заповедника трех человек, в том числе чету молодоженов, которые имели гражданства ЮАР и Великобритании. Нджову был захвачен во время операции сил безопасности Уганды в непосредственной близости от границы с Демократической Республикой Конго (ДРК). В ходе боя значительная часть его отряда была ликвидирована.

Группировка АДС была создана на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистское формирование, находившееся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды АДС отступили и укрылись в восточных районах ДРК. 

Теги:
Уганда
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация