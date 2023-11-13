13 ноября, 15:14

Суд оставил в силе решение о снятии с выборов кандидата в мэры города Бельцы

Арина Коршикова в первом туре заняла второе место, получив 21% голосов

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Суд молдавского города Бельцы оставил в силе решение городской избирательной комиссии снять со второго тура выборов мэра независимого кандидата Арину Коршикову, которая в первом туре заняла второе место, получив 21% голосов.

"Наши адвокаты обжалуют это решение суда в апелляционной палате Бельц", - заявила на брифинге сообщившая это решение Коршикова. Жалобу на нее в окружную комиссию подал действующий градоначальник Николай Григоришин, который выборы проиграл, оказавшись на пятом месте с 9% голосов.

В Молдавии 5 ноября прошли местные выборы, в Бельцах во второй тур прошел баллотирующийся от оппозиционной Нашей партии Александр Петков, который набрал 22,69% голосов, и Коршикова, третье место у социалиста Максима Морошана с 19%, а четвертое - у кандидата от правящей Партии действия и солидарности Владимира Русу с 13%.

Если апелляционная палата оставит в силе нынешнее решение суда, во втором туре за место мэра поборются Петков и Морошан. Ранее представители оппозиции призвали остальных кандидатов отказаться от участия в выборах в знак протеста против незаконного решения властей. Те отказались, пояснив, что в этом случае во втором туре приняли бы участие кандидат от правящей партии Русу и Григоришин, который таким же образом был избран мэром Бельц в 2021 году. Тогда за день до голосования с выборов сняли представителя партии "Шор" Марину Таубер, получившую в первом туре 49% и по опросам уверенно побеждавшую во втором. Это решение также было поддержано в суде. 

Теги:
Молдавия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация