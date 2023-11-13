Суд оставил в силе решение о снятии с выборов кандидата в мэры города Бельцы

Арина Коршикова в первом туре заняла второе место, получив 21% голосов

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Суд молдавского города Бельцы оставил в силе решение городской избирательной комиссии снять со второго тура выборов мэра независимого кандидата Арину Коршикову, которая в первом туре заняла второе место, получив 21% голосов.

"Наши адвокаты обжалуют это решение суда в апелляционной палате Бельц", - заявила на брифинге сообщившая это решение Коршикова. Жалобу на нее в окружную комиссию подал действующий градоначальник Николай Григоришин, который выборы проиграл, оказавшись на пятом месте с 9% голосов.

В Молдавии 5 ноября прошли местные выборы, в Бельцах во второй тур прошел баллотирующийся от оппозиционной Нашей партии Александр Петков, который набрал 22,69% голосов, и Коршикова, третье место у социалиста Максима Морошана с 19%, а четвертое - у кандидата от правящей Партии действия и солидарности Владимира Русу с 13%.

Если апелляционная палата оставит в силе нынешнее решение суда, во втором туре за место мэра поборются Петков и Морошан. Ранее представители оппозиции призвали остальных кандидатов отказаться от участия в выборах в знак протеста против незаконного решения властей. Те отказались, пояснив, что в этом случае во втором туре приняли бы участие кандидат от правящей партии Русу и Григоришин, который таким же образом был избран мэром Бельц в 2021 году. Тогда за день до голосования с выборов сняли представителя партии "Шор" Марину Таубер, получившую в первом туре 49% и по опросам уверенно побеждавшую во втором. Это решение также было поддержано в суде.