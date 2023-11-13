El Pais: более 300 каталонских сепаратистов подпадут под закон об амнистии

По данным газеты, ожидается, что эту инициативу вскоре зарегистрируют в Конгрессе депутатов для рассмотрения

МАДРИД, 13 ноября. /ТАСС/. Свыше 300 сторонников независимости Каталонии могут подпасть под будущий закон об амнистии, который согласовала Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) на фоне переговоров по повторному утверждению ее лидера Педро Санчеса на посту премьер-министра. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, ожидается, что закон вскоре будет зарегистрирован в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) для рассмотрения. Норма предполагает отмену "уголовной, административной и финансовой ответственности" в отношении тех, кто совершил преступления, связанные с каталонским сепаратизмом с 1 января 2012 года по 13 ноября 2023 года.

Отмечается, что под закон подпадут сторонники независимости региона от самых низких до самых высоких позиций. Так, после вступления в силу экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон, возглавлявший правительство автономного сообщества в момент проведения там незаконного референдума о независимости 2017 года, сможет вернуться в Испанию. Он бежал из королевства в Бельгию вскоре после плебисцита.

Тем не менее, как уточняет издание, до момента вступления в силу инициативы могут пройти месяцы, затем она может быть заблокирована из-за обжалований в Конституционном суде. Газета пишет, что закон может также затронуть более 70 полицейских, проходящих по делу из-за применения силы в ходе референдума.

По итогам прошедших в июле выборов победа досталась консервативной Народной партии (НП), однако она не получила абсолютного большинства кресел в 350-местном парламенте, чтобы беспрепятственно утвердить своего кандидата на пост премьера. ИСРП по итогам выборов заняла второе место со 121 креслом. Ранее социалисты договорились с левым движением "Сумар" (31 мандат) о формировании коалиционного правительства. Также кандидатуру Санчеса согласились поддержать другие партии, в том числе каталонские сепаратисты. Договоренности, достигнутые между ИСРП и региональными политическими силами, предусматривают амнистию сторонников независимости Каталонии. Эта инициатива встретила критику со стороны правых партий и спровоцировала многотысячные акции протеста.

Ожидается, что дебаты и голосование по кандидатуре Санчеса на пост премьера состоятся в парламенте на этой неделе. Предполагается, что он заручится поддержкой 179 депутатов. Этого числа голосов достаточно для того, чтобы лидер ИСРП был переизбран главой правительства Испании.