13 ноября, 15:21

Эрдоган запросил у парламента продление на год присутствия ВС страны в Азербайджане

В документе он указал, что совместный центр двух стран "успешно продолжает свою деятельность" в регионе

АНКАРА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил в парламент запрос на продление на год миссии турецких вооруженных сил в Азербайджане в составе совместного российско-турецкого мониторингового центра. Как сообщает телеканал TRT, мандат на отправку военнослужащих республики в случае одобрения законодателями будет продлен на год с 17 ноября текущего года.

В направленном Эрдоганом документе указывается, что "совместный центр, где служат представители ВС Турции, успешно продолжает свою деятельность, и Турция вносит свой вклад в безопасность региона и укрепление доверия между сторонами".

Присутствие турецких военных в Азербайджане обусловлено в том числе "обязательствами, следующими из положений Соглашения о стратегическом партнерстве и взаимопомощи между Турцией и Азербайджаном от 16 августа 2010 года", и необходимо "для контроля соблюдения режима прекращения огня, предотвращения нарушений и обеспечения мира и стабильности в регионе".

Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта был развернут 30 января 2021 года на территории Азербайджана в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года. 

Теги:
АзербайджанТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация