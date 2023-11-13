Эрдоган запросил у парламента продление на год присутствия ВС страны в Азербайджане

В документе он указал, что совместный центр двух стран "успешно продолжает свою деятельность" в регионе

АНКАРА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил в парламент запрос на продление на год миссии турецких вооруженных сил в Азербайджане в составе совместного российско-турецкого мониторингового центра. Как сообщает телеканал TRT, мандат на отправку военнослужащих республики в случае одобрения законодателями будет продлен на год с 17 ноября текущего года.

В направленном Эрдоганом документе указывается, что "совместный центр, где служат представители ВС Турции, успешно продолжает свою деятельность, и Турция вносит свой вклад в безопасность региона и укрепление доверия между сторонами".

Присутствие турецких военных в Азербайджане обусловлено в том числе "обязательствами, следующими из положений Соглашения о стратегическом партнерстве и взаимопомощи между Турцией и Азербайджаном от 16 августа 2010 года", и необходимо "для контроля соблюдения режима прекращения огня, предотвращения нарушений и обеспечения мира и стабильности в регионе".

Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта был развернут 30 января 2021 года на территории Азербайджана в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года.