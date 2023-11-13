13 ноября, 15:22
Палестино-израильский конфликт

В штаб-квартире ООН в Вене приспустили флаг в память о погибших сотрудниках БАПОР

Также там прошла минута молчания, сообщила пресс-служба организации

ВЕНА, 13 ноября. /ТАСС/. Флаг Объединенных Наций у входа на территорию Венского международного центра приспустили в память о погибших в Газе сотрудниках Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Сегодня утром в отделении ООН в Вене прошла минута молчания и был приспущен флаг организации в знак скорби и почтения к нашим погибшим в Газе коллегам из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам", - отмечается в заявлении.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о намерении организации расследовать гибель сотрудников БАПОР после завершения израильско-палестинского конфликта. По данным на 8 ноября, в ходе боевых действий были убиты 99 работников организации.

Венский международный центр является штаб-квартирой для нескольких организаций ООН, в том числе Международного агентства по атомной энергии и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию. В комплексе из семи зданий, расположенных в районе Донауштадт, за Дунаем, работают около 4,5 тыс. человек. 

Теги:
АвстрияПалестино-израильский конфликт
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