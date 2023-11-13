13 ноября, 15:23

Сийярто назвал циничными действия властей Украины в отношении венгров в Закарпатье

Глава МИД Венгрии заявил, что положение венгерской общины в Закарпатье "постоянно ухудшается"

БУДАПЕШТ, 13 ноября. /ТАСС/. Венгрия считает циничными действия украинских властей, которые по-прежнему отказываются восстановить права венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

Он подчеркнул, что правительство Украины "не желает возвращать закарпатским венграм отобранные у них права" и такое поведение выглядит "крайне цинично". Глава МИД отметил, что положение венгерской общины в Закарпатье "постоянно ухудшается", поскольку украинские власти все время вводят какие-то новые ограничения.

"Недавно мне сообщили, что Министерство образования Украины разослало по школам циркулярное письмо с указанием, что украинский язык должен использоваться в качестве государственного не только во время занятий, но и во время перемен при общении между учителями и учениками. Украинский язык должен использоваться в школах, где большинство детей - венгры", - возмутился Сийярто на встрече с венгерскими журналистами, которая транслировалась в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не поддержит стремление Украины присоединиться к Евросоюзу до тех пор, пока в этой стране не будут восстановлены права венгерского меньшинства в Закарпатье. 

Теги:
УкраинаВенгрия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация