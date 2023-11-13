Сийярто назвал циничными действия властей Украины в отношении венгров в Закарпатье

Глава МИД Венгрии заявил, что положение венгерской общины в Закарпатье "постоянно ухудшается"

БУДАПЕШТ, 13 ноября. /ТАСС/. Венгрия считает циничными действия украинских властей, которые по-прежнему отказываются восстановить права венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

Он подчеркнул, что правительство Украины "не желает возвращать закарпатским венграм отобранные у них права" и такое поведение выглядит "крайне цинично". Глава МИД отметил, что положение венгерской общины в Закарпатье "постоянно ухудшается", поскольку украинские власти все время вводят какие-то новые ограничения.

"Недавно мне сообщили, что Министерство образования Украины разослало по школам циркулярное письмо с указанием, что украинский язык должен использоваться в качестве государственного не только во время занятий, но и во время перемен при общении между учителями и учениками. Украинский язык должен использоваться в школах, где большинство детей - венгры", - возмутился Сийярто на встрече с венгерскими журналистами, которая транслировалась в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не поддержит стремление Украины присоединиться к Евросоюзу до тех пор, пока в этой стране не будут восстановлены права венгерского меньшинства в Закарпатье.