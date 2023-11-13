В Узбекистане страны РАТС ШОС обсудили с ООН ситуацию в Афганистане

Также стороны обменялись мнениями о террористических группировках на территории страны, их связях и перемещениях, структуре и местонахождениях, сообщили в организации

ТАШКЕНТ, 13 ноября. /ТАСС/. Члены делегации исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) в Ташкенте встретились с группой по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями ООН. Они обменялись мнениями касательно обстановки в Афганистане.

"В ходе двусторонней встречи стороны обменялись оценкой угроз, исходящих от международных террористических организаций "Аль-Каида" и ИГИЛ ("Исламское государство", обе группировки запрещены в РФ - прим. ТАСС), а также связанными с ними группами как во всем мире, так и в Афганистане, с целью выявления оперативного потенциала указанных групп, используемых ими методах и подходах", - говорится в сообщении на сайте РАТС ШОС. Также в нем указано, что стороны обменялись "мнениями по динамике развития ситуации безопасности в Афганистане, о террористических группировках на <...> территории [страны], их связях и перемещениях, структуре и местонахождениях".

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе выступления на саммите Организации экономического сотрудничества призвал вовлекать Афганистан в региональные интеграционные процессы. Также ранее представители Узбекистана и Афганистана подписали торговые соглашения на сумму в размере $1,2 млрд.

Власть в Афганистане с августа 2021 года находится под контролем движения "Талибан", которое запрещено в России и находится под санкциями ООН.