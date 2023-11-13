13 ноября, 15:33

В Узбекистане страны РАТС ШОС обсудили с ООН ситуацию в Афганистане

Также стороны обменялись мнениями о террористических группировках на территории страны, их связях и перемещениях, структуре и местонахождениях, сообщили в организации

ТАШКЕНТ, 13 ноября. /ТАСС/. Члены делегации исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) в Ташкенте встретились с группой по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями ООН. Они обменялись мнениями касательно обстановки в Афганистане.

"В ходе двусторонней встречи стороны обменялись оценкой угроз, исходящих от международных террористических организаций "Аль-Каида" и ИГИЛ ("Исламское государство", обе группировки запрещены в РФ - прим. ТАСС), а также связанными с ними группами как во всем мире, так и в Афганистане, с целью выявления оперативного потенциала указанных групп, используемых ими методах и подходах", - говорится в сообщении на сайте РАТС ШОС. Также в нем указано, что стороны обменялись "мнениями по динамике развития ситуации безопасности в Афганистане, о террористических группировках на <...> территории [страны], их связях и перемещениях, структуре и местонахождениях".

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе выступления на саммите Организации экономического сотрудничества призвал вовлекать Афганистан в региональные интеграционные процессы. Также ранее представители Узбекистана и Афганистана подписали торговые соглашения на сумму в размере $1,2 млрд.

Власть в Афганистане с августа 2021 года находится под контролем движения "Талибан", которое запрещено в России и находится под санкциями ООН. 

Теги:
АфганистанУзбекистан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация