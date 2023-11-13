Премьер Баварии назвал неудачной формулировку главы МО ФРГ о "готовности к войне"

По словам Маркуса Зёдера, Германия "хочет иметь возможность защищаться", но не желает "вести войну"

БЕРЛИН, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер считает неудачной формулировку о том, что Германия должна быть "готова к войне", - ранее с таким заявлением выступил министр обороны Борис Писториус. Слова Зёдера приводит агентство DPA.

"Мы считаем это неудачной метафорой <…> - Германия не хочет вести войну, Германия хочет иметь возможность защищаться и быть обороноспособной, но не одержимой войной", - сказал политик, который входит в оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Одновременно с этим Зёдер приветствовал шаги по модернизации ВС ФРГ.

Ранее Писториус, представляющий Социал-демократическую партию Германии, говорил, что Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) должен быть в состоянии вести "оборонительную войну" в случае нападения.

В конце февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о создании специального фонда для модернизации Бундесвера размером €100 млрд, средства из которого должны быть направлены на инвестиции и проекты в области вооружений. В частности, речь идет о закупке нового снаряжения, боеприпасов и техники. По оценкам германских экспертов, значительного улучшения материально-технической базы вооруженных сил страны пока добиться не удалось. В конце марта текущего года Писториус принял решение заменить руководителя Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера Габриэле Корб. Ее критиковали за то, что закупки вооружений и техники занимают слишком много времени.